In der Anhörung in Washington drängten die Richter den Anwalt der Regierung, Brett Shumate, zu erklären, wie das von Trump angewandte Notstandsgesetz die Abgaben rechtfertige. Shumate erklärte, das Gesetz erlaube es dem Präsidenten, im Falle einer Krise Importe zu «regulieren». «In dem Gesetz werden Zölle nicht einmal erwähnt», sagte dagegen einer der Richter. Der Anwalt der Kläger, Neal Katyal, erklärte, in 200 Jahren sei noch kein Handelsgesetz so ausgelegt worden, dass es dem Präsidenten eine derartige Macht verleihe.