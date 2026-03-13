Zu den Interessenten an BE Semiconductor Industries (BESI) zählten der US-Konzern Lam Research sowie Applied Materials, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. BESI arbeite mit der Investmentbank Morgan Stanley zusammen, um die Offerten zu prüfen. Das Unternehmen wird an der Börse derzeit mit rund 14 Milliarden Euro bewertet. Applied Materials ist bereits seit April vergangenen Jahres mit neun Prozent an BESI beteiligt und damit grösster Aktionär. An der Börse in Amsterdam kletterten die BESI-Aktien am Freitag um rund zehn Prozent.
BESI lehnte eine Stellungnahme ab und verwies auf die Strategie, als eigenständiges Unternehmen zu agieren. Morgan Stanley und Applied Materials wollten sich ebenfalls nicht äussern, Lam Research reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. BESI ist auf fortschrittliche Verpackungstechnologie (Packaging) spezialisiert, die für neue Chip-Generationen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechnen entscheidend ist.