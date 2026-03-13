Zu den Interessenten an BE Semiconductor Industries (BESI) zählten ⁠der US-Konzern Lam Research sowie Applied Materials, sagten mehrere mit ‌der Angelegenheit vertraute Personen. ‌BESI arbeite mit ​der Investmentbank Morgan Stanley zusammen, um die Offerten zu prüfen. Das Unternehmen wird an der Börse derzeit mit rund 14 Milliarden Euro bewertet. ‌Applied Materials ist bereits seit April vergangenen Jahres mit neun Prozent an BESI beteiligt und damit ​grösster Aktionär. An der Börse ​in Amsterdam kletterten die BESI-Aktien ​am Freitag um rund zehn Prozent.