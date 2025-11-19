Die Rohölvorräte gingen um 3,4 Millionen auf 424,2 Millionen Barrel (je 159 Liter) zurück, wie das US-Energieministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückhang um 1,7 Millionen Barrel erwartet.
Die Benzinbestände stiegen hingegen um 2,3 Millionen auf 207,4 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) legten um 0,2 Millionen auf 111,1 Millionen Barrel zu.
Die tägliche Ölproduktion veränderte sich kaum und lag bei durchschnittlich 13,8 Millionen Barrel pro Tag.
(AWP)