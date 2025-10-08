Die Rohölvorräte kletterten um 3,7 Millionen auf 420,3 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,4 Millionen Barrel gerechnet.
Die Benzinbestände fielen um 1,6 Millionen auf 219,1 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) sanken um 2,0 Millionen auf 121,6 Millionen Barrel.
Die tägliche Ölproduktion stieg um 0,1 Millionen Barrel auf 13,6 Millionen Barrel.
(AWP)