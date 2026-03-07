Trumps Angaben nach begann die Ausweitung der Produktion bereits vor drei Monaten. Die Herstellung vieler dieser Waffen sei bereits angelaufen, schrieb er. Der US-Präsident betonte, dass bestimmte Munition, die etwa im Iran eingesetzt werde, praktisch unbegrenzt vorhanden sei. Gleichzeitig gab er jedoch an, dass man auch dafür die Bestellungen erhöhe. An dem Treffen mit ihm nahmen unter anderem die Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Boeing teil.