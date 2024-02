Schwächere Geschäfte in den USA haben dem weltgrössten Bierbrauer AB Inbev zum Jahresende 2023 einen Umsatzknick eingebrockt. Für das Gesamtjahr ergibt sich zwar noch ein kleines Erlösplus, das lag aber nur an Preiserhöhungen. Der Bierabsatz sank. An der Börse kam das nicht gut an. Die Papiere weiteten ihre Verluste bis zum Nachmittag auf mehr als zwei Prozent aus. Das bedeutete den letzten Platz im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

29.02.2024 15:24