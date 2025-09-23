Im Rahmen der Ermittlungen seien über 300 sogenannte SIM-Server und rund 100.000 SIM-Karten an mehreren Standorten sichergestellt worden. Diese Geräte ermöglichten nicht nur anonyme Drohanrufe, sondern hätten auch genutzt werden können, um Mobilfunkmasten durch Überlastung ausser Betrieb zu setzen und verschlüsselte Kommunikation zwischen Kriminellen und deren Netzwerken zu ermöglichen. Erste Ermittlungen deuteten laut Secret Service auf Verbindungen zu ausländischen Staaten hin.