Der Republikaner war vor seiner Bestätigung als US-Heimatschutzminister zehn Jahre lang Mitglied des Repräsentantenhauses und drei Jahre Senator. Laut US-Medien ist er verheiratet und Vater von sechs Kindern. Vor seiner politischen Karriere habe er einen familieneigenen Sanitärbetrieb erfolgreich geführt und war Mixed-Martial-Arts-Kämpfer. MMA ist ein vor allem in den USA beliebter Kampfsport, auch Trump gilt als Fan. Die Kämpfer nutzen unter anderem Techniken aus dem Boxen, Kickboxen und Ringen. Anders als beim Wrestling sind die Kämpfe nicht gestellt./ngu/DP/stw