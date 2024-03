Zuvor hatten am Donnerstag im Repräsentantenhaus 207 Demokraten zusammen mit 113 Republikanern mit 320 zu 99 Stimmen für die kurzfristige Überbrückungsmassnahme gestimmt, die dem Kongress mehr Zeit verschafft, um sich auf die Finanzierung für das am 1. Oktober begonnene volle Haushaltsjahr zu einigen. US-Präsident Joe Biden teilte in einer Erklärung mit, die Verabschiedung des Gesetzes sei eine gute Nachricht für die Amerikaner, weil dadurch ein Stillstand vermieden werde. «Dies ist eine kurzfristige Lösung, keine langfristige», fügte Biden hinzu. Er hatte die Republikaner im Repräsentantenhaus zuvor aufgefordert, die nationale Sicherheit an die erste Stelle zu setzen, damit diese parteiübergreifende Gesetzesvorlage so schnell wie möglich auf seinem Schreibtisch landet und zum Gesetz werden kann.