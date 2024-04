Boeing soll schnelleren Verschleiss toleriert haben

Wichtigster Zeuge bei der Anhörung in Washington ist Sam Salehpour, der als Boeing-Ingenieur früher an der 787 und dem viel genutzten Langstrecken-Modell 777 arbeitete. Nach seinen Angaben liess Boeing bei der 787 zu grosse Spaltmasse zwischen den einzelnen Rumpf-Abschnitten zu, was zu schnellerem Verschleiss führen könne.