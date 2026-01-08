Die neuen Sanktionen kämen «genau zum richtigen Zeitpunkt, da die Ukraine Zugeständnisse für den Frieden macht, während Putin nur leere Worte von sich gibt und weiterhin unschuldige Menschen tötet», schrieb Graham weiter. Im Idealfall erwarte er bereits kommende Woche eine Zustimmung von Demokraten und Republikanern im US-Kongress.
Bereits in den vergangenen Monaten hatte Trump mehrere Massnahmen gegen die russische Wirtschaft wegen des seit fast vier Jahren andauernden Krieges in der Ukraine verhängt. Unter anderem belegte das US-Finanzministerium die zwei grössten Öl-Firmen Russlands mit Strafmassnahmen. Zudem brummte Trump Indien wegen dessen Handelsbeziehungen mit Russland Strafzölle auf.
Seit Wochen verhandeln die USA sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine und ihren europäischen Verbündeten über mögliche Konditionen für ein Ende des Krieges./ngu/DP/jha
(AWP)