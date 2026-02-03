UBS-Manager Karofsky: Finanzielle Forderungen abgegolten

Robert Karofsky, Präsident von UBS Americas, sagte bei der Anhörung, die UBS führe Untersuchungen über die Rolle der Credit Suisse während der Nazi-Zeit weiter und sei selbst an der Aufklärung interessiert. Er betonte aber, dass finanzielle Forderungen mit einem 1999 getroffenen Abkommen abgegolten worden seien. Damals wurde aufgedeckt, dass Schweizer Banken viele Konten von Holocaust-Opfern, die verstorben waren, als «nachrichtenlos» in ihren Büchern geführt und Angehörige oft vergeblich Zugang gesucht hatten.