Das FBI und andere Sicherheitsbehörden auf Bundesebene warnen nach dem Terroranschlag in New Orleans mit 14 Toten vor möglichen Nachahmern. Behörden der Bundesstaaten und auf lokaler Ebene seien aufgefordert worden, darauf zu achten, dass es Nachahmungstäter geben könnte, die ähnliche Anschläge wie in New Orleans und Las Vegas verüben könnten, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby.