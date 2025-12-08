Wadephul verwahrt sich gegen US-Rat

Aus Deutschland und anderen europäischen Staaten war bereits scharfe Kritik gekommen. Aussenminister Johann Wadephul sagte zu den kritischen Äusserungen zur Meinungsfreiheit, er glaube «nicht, dass irgendjemand uns dazu Ratschläge geben muss». Der CDU-Aussenpolitiker Norbert Röttgen warf Trump vor, mit seiner neuen Sicherheitsstrategie die Existenz der EU zu bedrohen. «Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs stehen die USA nicht mehr an der Seite der Europäer», sagte der Unionsfraktionsvize dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.