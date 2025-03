Der US-Sondergesandte sprach auch erneut über seine beiden Treffen, die er mit Putin in Moskau in den vergangenen Wochen hat. Beide hätten ungefähr dreieinhalb Stunden gedauert. Witkoff hatte sich in den vergangenen Wochen auffallend positiv über Putin geäussert. «Ich habe das Gefühl, er will Frieden», sagte Witkoff nun mit Blick auf den russischen Angriffskrieg.