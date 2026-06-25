Zahlreiche Analysten hoben nach den am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen und Prognosen ihre Kursziele an. So erhöhte zum Beispiel Srini Pajjuri von der kanadischen Bank RBC seins um ein Viertel auf 1.500 Dollar. Sowohl die Resultate für das vergangene als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen deutlich über seinen jüngst schon angehobenen Schätzungen. Noch wichtiger seien aber die langfristigen Verträge mit 16 Kunden, darunter zwei Hyperscalern, welche rund ein Viertel des Konzernumsatzes abdeckten.