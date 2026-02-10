Operativ lief es für das Unternehmen noch besser: Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) zog um sechs Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar an. Der von Analysten viel beachtete Gewinn je Aktie legte um 16 Prozent auf 1,68 Dollar zu. Experten hatten mit weniger gerechnet. Unter dem Strich wiesen die Amerikaner auch dank geringerer Steuern einen Gewinn von 98 Millionen Dollar aus, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 96 Millionen angefallen war.