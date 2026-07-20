Infolge der jüngsten Angriffe zwischen den USA und dem Iran ist der Benzinpreis in den Vereinigten Staaten erstmals seit Wochen wieder auf die Marke von vier Dollar geklettert. Im Durchschnitt bezahlen Amerikaner derzeit pro Gallone (3,785 Liter) Benzin rund 4,00 US-Dollar (fast 3,50 Euro), wie der Automobilverband AAA meldete. So viel habe der Kraftstoff in den Vereinigten Staaten zuletzt etwa Mitte Juni gekostet, also noch vor der neuesten Eskalation.