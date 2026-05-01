Ohne Aussicht auf eine baldige Öffnung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus ist der Benzinpreis in den USA auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen. Für eine Gallone (3,785 Liter) Benzin mussten Amerikanerinnen und Amerikaner am Freitag nach Angaben des Automobilverbands AAA im Schnitt 4,39 US-Dollar (3,75 Euro) zahlen. Innerhalb gut einer Woche ist der Benzinpreis damit um mehr als 30 Cent gestiegen. Schon am Vortag, als der durchschnittliche Spritpreise in den USA bei 4,30 US-Dollar pro Gallone lag, hiess es von dem Verband, die Benzinpreise seien so hoch wie seit Ende Juli 2022 nicht mehr.