Als der Iran-Krieg Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begann, lag der Wert im Schnitt noch bei 2,98 Dollar. Seitdem ist der Preis also um rund 47 Prozent gestiegen.
Die Schifffahrt in der Strasse von Hormus ist weiterhin stark eingeschränkt. Nach einem Bericht der britischen Marine passieren derzeit täglich weniger als zehn Schiffe die Meerenge. Mehr Schiffe verlassen demnach den Persischen Golf als andersherum. Bevor die Strasse von Hormus vom Iran infolge des Kriegs blockiert wurde, fuhren etwa 130 Schiffe täglich hindurch, hiess es weiter.
Tanken in den USA im Vergleich zu Deutschland
Im Vergleich zu Deutschland ist das Tanken in den USA immer noch günstig. Umgerechnet auf Liter und Euro liegt der aktuelle US-Benzinpreis bei rund einem Euro. In Deutschland, wo seit heute der Tankrabatt greift, lag der Preis für einen Liter Superbenzin der Sorte E10 nach ADAC-Angaben morgens im bundesweiten Schnitt knapp unter der 2-Euro-Marke.
Für US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner ist der gestiegene Spritpreis im eigenen Land trotzdem ein Problem. Denn in den USA sind viele Menschen auf ihr Auto angewiesen - und der Blick richtet sich bereits auf die wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress im Herbst./fsp/DP/he
(AWP)