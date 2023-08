Der Übernahmekampf um US Steel könnte um einen Kandidaten reicher werden. Nachdem das Stahlkonzern am Montag angekündigt hatte, sich nach mehreren Übernahmeangeboten Gedanken über seine strategische Zukunft zu machen, könnte nun einem Medienbericht zufolge Arcelormittal in das Rennen einsteigen. Dies trieb den Kurs am Mittwoch nochmals um 3,9 Prozent an, nachdem dieser am Montag um 36 Prozent in die Höhe geschnellt war. Zeitweise hatte das Tagesplus am Mittwoch sogar mehr als sechs Prozent betragen.

16.08.2023 20:36