Auch Nato-Politik wird thematisiert

In Brüsseler Nato-Kreisen sorgt zudem eine Passage für Beunruhigung, in der es heisst, die grundlegende US-Politik für Europa solle darauf abzielen, «den Eindruck - und die Realität - einer sich ständig erweiternden Nato zu beenden». Dies würde ein Ende des bisherigen Prinzips der «offenen Tür» bedeuten. Das Bündnis wollte diesen Punkt in der US-Strategie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht kommentieren. Zu der US-Forderung nach einer veränderten Lastenteilung sagte ein Sprecher: «Amerikas Verbündete in Europa und Kanada erkennen die Notwendigkeit an, mehr in Verteidigung zu investieren und die Last im Bereich unserer gemeinsamen Sicherheit fairer zu verteilen.»/aha/DP/jha