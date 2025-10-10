«Der Standort wird eine Einheit von F-15-Kampfflugzeugen und Piloten aus Katar beherbergen, um unsere gemeinsame Ausbildung zu verbessern, die Schlagkraft zu erhöhen und die Zusammenarbeit zu verbessern», sagte Hegseth. Zuvor hatte er der katarischen Führung für ihre Vermittlerrolle in den Bemühungen um ein Ende des Gaza-Kriegs gedankt.
Das bergige Idaho liegt im Nordwesten der USA nahe der kanadischen Grenze. Der Luftwaffenstützpunkt mit dem Namen «Mountain Home Airbase» befindet sich rund 80 Kilometer südlich von der Hauptstadt Boise. Der Bundesstaat ist flächenmässig fast 19-mal so gross wie das mehr als 12.000 Kilometer entfernte Golf-Emirat./gei/DP/he
(AWP)