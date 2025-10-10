«Der Standort wird eine Einheit von F-15-Kampfflugzeugen und Piloten aus Katar beherbergen, um unsere gemeinsame Ausbildung zu verbessern, die Schlagkraft zu erhöhen und die Zusammenarbeit zu verbessern», sagte Hegseth. Zuvor hatte er der katarischen Führung für ihre Vermittlerrolle in den Bemühungen um ein Ende des Gaza-Kriegs gedankt.