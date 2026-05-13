Höttges und andere Chefs grosser europäischer Telekommunikationskonzerne hatten in den vergangenen Jahren immer wieder darauf gedrängt, die US-Technologieriesen an Kosten zu beteiligen, schliesslich nutzten deren Datendienste die europäischen Netze und zahlten dafür keinen Cent. Sie wollten einen «Fair Share», also eine faire Beteiligung an den Kosten. Die US-Firmen wiederum argumentierten, dass die Nachfrage nach gutem Internet erst wegen ihrer Dienste so hoch sei und davon auch die Netzbetreiber profitierten.