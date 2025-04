Der US-Telekomkonzern AT&T hat im ersten Quartal in einem hart umkämpften Mobiltelefonmarkt mehr Neukunden gewonnen als erwartet. In den ersten drei Monaten des Jahres entschieden sich netto rund 324.000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Für denselben Zeitraum hatte der Konkurrent Verizon Communications tags zuvor einen Verlust von Mobilfunkkunden gemeldet. Im vorbörslichen Handel gewann die AT&T-Aktie rund vier Prozent.