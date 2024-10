Insgesamt fiel der Umsatz von AT&T um ein halbes Prozent auf 30,2 Milliarden US-Dollar (27,9 Mrd Euro). Unter dem Strich rutsche AT&T in die roten Zahlen. Der auf die Aktionäre entfallende Nettoverlust betrug 0,2 Milliarden Dollar nach 3,4 Milliarden Gewinn ein Jahr zuvor. Ursächlich waren Abschreibungen auf den Firmenwert des Satelliten-TV-Anbieters DirecTV. AT&T will seinen Mehrheitsanteil von 70 Prozent an den bisherigen Minderheitsaktionär TPG abtreten, wie das Unternehmen bereits Ende September angekündigt hatte./men/mis/jha/