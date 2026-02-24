Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Februar verbessert. Der Konsumindikator sei um 2,2 Punkte auf 91,2 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mit. Volkswirte hatten mit 87,1 Punkten gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde deutlich von 84,5 Punkte auf 89 Punkten nach oben revidiert.