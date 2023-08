Simon & Schuster wurde 2020 zum Verkauf gestellt. Zunächst wollte der zum Bertelsmann-Konzern gehörende Konkurrent Penguin Random House das New Yorker Verlagshaus übernehmen. Doch der 2,18 Milliarden Dollar schwere Deal wurde im vergangenen Herbst von US-Wettbewerbshütern mit einer erfolgreichen Klage verhindert. Auch der Verkauf an KKR muss noch von Regulierern abgesegnet werden. Dabei dürfte es jedoch weniger Gegenwind geben als beim Verkauf an einen Wettbewerber.