Der US-Versicherungskonzern Travelers hat wegen der verheerenden Waldbrände in Kalifornien Anfang des Jahres einen Gewinneinbruch erlitten. Die Schäden aus Naturkatastrophen im ersten Quartal bezifferte das Unternehmen auf 2,3 Milliarden US-Dollar (2 Mrd Euro) vor Steuern, wie es am Mittwoch in New York mitteilte. Analysten hatten mit einer etwas geringeren Belastung von um die 2,1 Milliarden Dollar gerechnet.