Zuvor hatte die «Washington Post» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, das Pentagon habe beim Weissen Haus um Genehmigung eines Antrags an den US-Kongress gebeten. Dabei geht es um mehr als 200 Milliarden US-Dollar (knapp 173,7 Milliarden Euro) zur Finanzierung des Krieges gegen die Führung in Teheran.
Auf den Bericht angesprochen, sagte Hegseth: «Was die 200 Milliarden Dollar angeht, denke ich, dass sich diese Zahl noch ändern könnte.» US-Präsident Donald Trump bezeichnete das Finanzpaket auf einer anderen Pressekonferenz als «kleinen Preis dafür, dass wir ganz oben bleiben.»/ngu/DP/men
(AWP)