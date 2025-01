«Heute habe ich das getan, was ich in meiner gesamten Laufbahn getan habe, nämlich den Eid ernst genommen, den ich viele Male geleistet habe, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu unterstützen und zu verteidigen», sagte Harris im Anschluss an die Sitzung. Sie habe sichergestellt, dass «die Stimmen der Menschen in Amerika, der Wählerinnen und Wähler in Amerika, gezählt» würden. Diese Stimmen würden das Ergebnis der Wahl bestimmen.