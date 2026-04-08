«Fragil» sei die Lage deshalb, weil es im Machtzentrum des Irans sowohl Kreise gebe, die konstruktiv an mögliche Friedensverhandlungen herangingen, als auch solche, die diese torpedieren möchten, führte er weiter aus. «Wenn die Iraner dazu bereit sind, aufrichtig mit uns zu arbeiten, dann können wir zu einer Übereinkunft gelangen.» Würden sie jedoch lügen, betrügen und die gegenwärtige brüchige Waffenruhe sabotieren, «würden sie damit nicht glücklich werden».