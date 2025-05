US-Vizepräsident JD Vance hat sich mit dem bisherigen Verlauf der Atomgespräche mit dem Iran zufrieden gezeigt. «Ohne vorschnell über die Verhandlungen urteilen zu wollen, kann ich sagen: So weit, so gut», sagte Vance bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in der US-Hauptstadt Washington. «Wir sind sehr zufrieden damit gewesen, wie die Iraner auf einige der von uns vorgebrachten Punkte reagiert haben.» Konkrete Details nannte er nicht.