Das Attentat reiht sich ein in eine ganze Serie politisch motivierter Gewalttaten in den USA in jüngerer Vergangenheit. Erst vor wenigen Monaten wurden eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann im Bundesstaat Minnesota erschossen. Drohungen gegen Politiker gehören längst zum Alltag. Immer wieder warnen Behörden und Experten vor zunehmender Radikalisierung in Teilen der Gesellschaft - angeheizt durch Hass im Netz und aggressive Rhetorik./gei/DP/stw