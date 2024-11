Asiatische Aktienmärkte

In Asien hat der sich abzeichnende Sieg von Trump unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während es in Japan nach oben ging, verzeichneten die chinesischen Börsen Verluste. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion sank um etwas mehr als zwei Prozent. «China ist Trumps Lieblingsziel für höhere Zölle», so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nicht ganz so stark wie in Hongkong war die Reaktion beim CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten, der ein halbes Prozent verlor. In Japan profitierten die Aktien vom fallenden Yen, der die exportorientierte Wirtschaft des Landes stützt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um 2,6 Prozent an.