Wetterchaos in den USA: Hitze an der Westküste, Überschwemmungen auf Hawaii, Schneemassen im Norden und Sturmwarnungen für die Ostküste haben zu Wetterwarnungen für mehr als 200 Millionen Menschen geführt. Mehr als 4.500 Flüge fielen nach Angaben des Online-Portals «FlightAware» aus.