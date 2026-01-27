Am Sonntag hatten die Ausfälle noch mehr als eine Million Kunden betroffen - vom Süden der USA bis zur Ostküste. Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung war zeitweise von dem Wintersturm betroffen. Er war als einer der heftigsten der vergangenen Jahre angekündigt worden. Extreme Kälte erschwert laut US-Medien die Aufräumarbeiten. Die chaotische Situation im Flugverkehr mit Tausenden Ausfällen dürfte sich aber dafür in den nächsten Tagen wieder normalisieren.