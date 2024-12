Die US-Wirtschaft hat in den Sommermonaten unerwartet etwas an Fahrt gewonnen. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal um annualisiert 3,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer dritten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine zweite Erhebung um 0,3 Prozentpunkte nach oben revidiert.