Die Notenbank Fed will den hohen Preisauftrieb im Land eindämmen und mit höheren Zinsen zugleich den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Sie hob den Leitzins im Dezember um einen halben Prozentpunkt an - auf die neue Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Sie sieht mittlerweile erhebliche Fortschritte im Kampf gegen die hohe Inflation und will nach einer Serie kräftiger Zinserhöhungen künftig einen weniger aggressiven geldpolitischen Kurs steuern.