«Es ist um die US-Wirtschaft schlecht bestellt»

Experten rechnen jedoch eher mit negativen Wirkungen von Trumps Zollpolitik in den kommenden Monaten. Der US-Experte von KfW Research, Stephan Bales, erklärte mit Blick auf die neuen Daten: «Damit haben sich die seit Februar bestehenden Rezessionssorgen an den Finanzmärkten als Realität erwiesen. Doch die aktuellen Zahlen geben nur einen begrenzten Einblick in die tatsächliche Lage der US-Wirtschaft.» Einmaleffekte wie Lageraufbau hätten im ersten Quartal noch unterstützend gewirkt - doch das dürfte sich rasch ändern, mahnte er. «Noch spiegeln sich diese Faktoren sowie Trumps Rundumschlag bei den Zöllen im April nur begrenzt in den Daten wider», betonte Bales. «Die ungeschönte Bremswirkung von Trumps Wirtschaftspolitik dürfte sich ab Mitte des Jahres noch viel deutlicher zeigen.»