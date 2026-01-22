Das Wirtschaftswachstum wurde durch den Anstieg der Konsumausgaben gestützt. Sie stiegen um annualisiert 3,5 Prozent. Auch wachsende Exporte und steigende Staatsausgaben stützten die Konjunktur. Hier dürfte auch die Beruhigung der Zollstreitigkeiten eine Rolle gespielt haben. Das Wachstum der Unternehmensinvestitionen schwächte sich hingegen zum Vorquartal ein wenig ab.
In den USA werden Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. Die Daten zum Wirtschaftswachstum wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund ist die vorübergehende Schliessung der Bundesbehörden («Shutdown»)./jsl/jkr/he
(AWP)