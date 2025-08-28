In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. Zum Vergleich: Im Euroraum war die Wirtschaft im zweiten Quartal 0,1 Prozent gewachsen.