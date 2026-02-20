FDP vorsichtig

Im Interview mit dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS ruft Nationalrat Damien Cottier (FDP/NE) zur Vorsicht auf und mahnt, «nicht zu prahlen». Es stimme, dass dies eine wichtige innenpolitische Entscheidung sei. «Was jedoch die Beziehungen zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten angeht, glaube ich nicht, dass dies die Karten komplett neu mischt, aber es verändert tatsächlich das Gleichgewicht», sagte er.