Die Bundesregierung sucht angesichts der neuen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump eine Lösung mit den USA. Ein stellvertretender Regierungssprecher sagte in Berlin, es sei nicht zu spät, den «Weg der Deeskalation» zu beschreiten. Die Bundesregierung wolle eine Zuspitzung vermeiden. «Das Fenster dafür ist nach wie vor offen.» Es gehe um eine verstärkte Zusammenarbeit und darum, den Weg hin zu berechtigten Sicherheitsinteressen gemeinsam zu adressieren.