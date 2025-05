Laut der am Freitag veröffentlichten Umfrage des Einkauf-Fachverbands procure.ch und der Grossbank UBS sehen viele Industrieunternehmen einen direkten Zusammenhang mit den neuen US-Strafzöllen. 43 Prozent gaben an, in den letzten zwölf Monaten von protektionistischen Massnahmen betroffen gewesen zu sein - mehr als doppelt so viele wie noch im März.