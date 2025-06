Zur negativen Entwicklung habe auch ein kräftiger Produktionsrückgang in der Pharmaindustrie beigetragen, hiess es in der Mitteilung von Destatis. Hier meldete das Bundesamt für April einen Rückgang um 17,7 Prozent im Monatsvergleich. Im März wurde dagegen ein noch sehr kräftiger Zuwachs verzeichnet. Die Pharmaproduktion habe den Anstieg von 19,3 Prozent im März fast vollständig zunichtegemacht, sagte Analystin Franziska Palmas von Capital Economics. Dies deute darauf hin, dass sich der Aufschwung durch die US-Zölle bereits umkehre. So hatten viele Pharmaunternehmen und deren Kunden in Erwartung von Zöllen zunächst offenbar mehr produziert und bestellt als direkt notwendig.