Dem US-Medizintechnikanbieter GE Healthcare hat die US-Zollpolitik im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Der Überschuss sank um rund fünf Prozent auf 446 Millionen US-Dollar, während der Umsatz um fast sechs Prozent auf gut 5,1 Milliarden Dollar stieg, wie der Konzern am Mittwoch in Chicago mitteilte. Damit schlug sich der Konkurrent von Siemens Healthineers besser als gedacht. Konzernchef Peter Arduini engt nunmehr seine Zielspanne für den Gewinn in diesem Jahr nach oben hin ein. Im frühen US-Handel notierte die Aktie zuletzt knapp drei Prozent tiefer.