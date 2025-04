In Reaktion auf das am Vorabend von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpaket erwartet der Chef der DHL Group eine zunehmende Komplexität des Welthandels. «Die Handelsrouten werden sich verändern, und sie werden komplexer werden», sagte Tobias Meyer am Donnerstag in London auf einem Kapitalmarkttag des Bonner Dax-Konzerns. Zu möglichen Auswirkungen auf die Ergebnisse der DHL gab sich der Manager zunächst abwartend. An der Börse war die Stimmung insgesamt bedrückt.