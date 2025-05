Die Kantone Nidwalden und Jura wären am stärksten von den US-Zöllen betroffen, kommt das Beratungsunternehmen Wüest-Partner in einem am Freitag veröffentlichten Studie zum Schluss. Basel-Stadt oder der Aargau kommen dagegen mit einem blauen Auge davon - zumindest so lange es keine Zölle auf Pharmaprodukte gibt.