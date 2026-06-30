Ziel müsse es sein, bestehende Handelshemmnisse abzubauen und die Rahmenbedingungen für Schweizer Unternehmen nachhaltig zu verbessern. «Für die Schweizer Exportwirtschaft bleibt entscheidend, dass das Joint Statement eingehalten wird und eine maximale Zollhöhe von 15 Prozent erreicht werden kann», so das Communiqué. Positiv wertet der Verband, dass die Verhandlungen über ein verbindliches Handelsabkommen weitergeführt werden.