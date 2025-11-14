In einer Mitteilung aus dem Weissen Haus in Washington hiess es allerdings, dass sich die Schweizer Direktinvestitionen über die kommenden fünf Jahre erstrecken würden - und zwar auf alle 50 US-Bundesstaaten. Liechtenstein, neben der Schweiz dritte Partei in der Absichtserklärung, werde seinerseits 300 Millionen Direktinvestitionen in den USA leisten neben der Schaffung von 50 Prozent mehr Arbeitsstellen im privaten Wirtschaftssektor.